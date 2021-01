Vocaturo (Pd Ama): “No all’isola ecologica di Axa Malafede, sfruttiamo quelle di Ostia e Acilia”

Ostia – “Sulle isole ecologiche bisogna parlare chiaro ed avere idee ben precise su come gestire il processo delle isole stesse. Da giorni si sono intensificati i sopralluoghi da parte del Comune e di Ama nel terreno nella zona Axa Malafede, esattamente nell’incrocio di via Ghiglia e via Panerai, per creare un’isola ecologica“. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Flavio Vocaturo, esponente del circolo Pd Ama.

“Sappiamo che serve aumentare la possibilità per i cittadini di depositare i rifiuti presso le isole – spiega Vocaturo -, ma dove fosse possibile si possono ampliare quelle già esistenti e non crearne altre nuove, risparmiando soldi pubblici e non creando problemi di viabilità nei quartieri, come succederà con la nuova isola di Axa Malafede”.

“Nel X Municipio abbiamo la possibilità di ampliare le isole ecologiche di Ostia Levante e quella di San Giorgio Acilia, visto lo spazio a disposizione e si risparmierebbero soldi e disagi ai cittadini del X Municipio. Ci auguriamo che l’amministrazione dei 5 Stelle prenda la nostra proposta di ampliare le isole già esistenti e di non crearne altre che porterebbero seri problemi al quartiere”, conclude.

