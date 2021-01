Acilia, il camion è troppo alto e sbatte contro il ponte di via di Malafede: distrutto

Acilia – Un camion troppo alto per passare sotto il ponte ferroviario di via Malafede, ad Acilia, è finito “scoperchiato”. E’ successo nella mattinata di oggi, 14 gennaio, e l’incidente ha lasciato increduli i passanti.

Il sottopassaggio, infatti, non permette a veicoli più alti di 2 metri di attraversarlo. Ma il conducente del camion che questa mattina si è scontrato contro il ponte, danneggiandolo lievemente, deve aver fatto male i conti.

