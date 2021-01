Berlusconi ricoverato a Monaco per problemi cardiaci

“Un problema aritmologico”. E’ stato questo che ha spinto Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e primario dell’ospedale San Raffaele di Milano “a imporre il ricovero” al Centro cardiotoracico del Principato di Monaco per l’ex premier.

Zangrillo ha spiegato di essersi recato “d’urgenza” nel Sud della Francia dal leader di Forza Italia e di “averlo visitato personalmente lunedì”, per via di “un aggravamento”. Da qui la scelta del ricovero a Monaco “non avendo ritenuto prudente un trasferimento” di Berlusconi in Italia, ha detto lo specialista.

Il presidente di Forza Italia dovrebbe tornare a casa, a Valbonne, nella villa della primogenita Marina in Provenza, tra pochi giorni.

Fonte Adnkronos