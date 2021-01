Covid e scuola, in arrivo le mascherine inclusive per gli studenti con disabilità uditiva

Regione Lazio – “E’ stato approvato all’unanimità in Consiglio regionale un mio ordine del giorno alla stabilità con cui il Lazio si impegna a dotare le scuole e gli studenti che ne hanno bisogno di dispositivi di protezione inclusivi, come le mascherine trasparenti che consentano di fruire della didattica e della socialità in maniera più inclusiva possibile. La scuola sta affrontando grandi sfide, ma l’umanità deve sempre essere la nostra priorità”. Così, in una nota, Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione Pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio.

“Non sarà un ordine – prosegue la Presidente – del giorno a risolvere tutte le grandi difficoltà che i ragazzi e le ragazze con disabilità uditiva stanno vivendo a causa della pandemia, ma è sicuramente un segnale con cui il Lazio si mette al servizio dei diritti di tutte e tutti.

L’obbligo delle mascherine in aula ha reso ancora più complicata la già difficile vita delle bambine e bambini, ragazze e ragazzi non udenti che con la copertura della bocca degli interlocutori si sono trovati ad affrontare un’ulteriore barriera alla comunicazione e all’apprendimento”.

“Io continuerò a battermi – conclude la Mattia – affinché il diritto allo studio di tutti gli studenti e di tutte le studentesse sia al centro del dibattito”.

