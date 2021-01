Ardea – I “Corrieri dei Sorriso” hanno completato le consegne ad Ardea. Il corpo della Polizia Locale, coordinato dal Comandante dr. Sergio Ierace in rappresentanza dell’Amministrazione, ha consegnato ai Dirigenti Scolatici degli Istituti Comprensivi Ardea 1, 2 e 3 più di 4.100 tra mascherine pediatriche e mascherine per adulti.

Dopo l’aiuto alle famiglie a Natale (leggi qui) con i pacchi alimentari e dopo le centinaia di calze della befana consegnate durante la festa dell’Epifania (leggi qui), i “Corrieri del Sorriso”, in cui operano con sinergia anche la Cri e la Protezione Civile, sono tornati ad offrire un servizio di aiuto e di supporto alla cittadinanza nell’emergenza Covid-19 con la consegna dei dispostivi di protezione individuale. Sarà premura dei Dirigenti Scolastici definire caso per caso i destinatari dei dispositivi di protezione consegnati.

