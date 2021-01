Fiumicino fa il tifo per Cerveteri Capitale della cultura 2022

Fiumicino – “Abbiamo assistito, oggi, ad una “travolgente” audizione del Comune di Cerveteri, che ha candidato la città a Capitale italiana della cultura per l’anno 2022″. Lo dichiarano il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e la presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona.

“Per prima cosa vorremmo fare i nostri complimenti al sindaco Pascucci e all’assessora Battafarano per l’eccellente lavoro svolto finora – proseguono -. Che Cerveteri sia la prima città del Lazio ad essere arrivata tra le 10 finaliste è già un successo di cui andare fieri”.

“Ma soprattutto vogliamo esprimere il nostro supporto e il nostro sostegno a questa candidatura – concludono -: una vittoria di Cerveteri sarebbe un vanto per la sua amministrazione, naturalmente, ma anche per tutta l’area metropolitana e per l’intero Lazio. Cerveteri ha tutto quello che le serve per vincere: incrociamo le dita!”.

“In queste ore – aggiunge il sindaco Montino dalla sua pagina Facebook – la commissione del Mibact sta valutando l’audizione del Comune di Cerveteri, finalista per la selezione della “Capitale della Cultura 2022”. Cerveteri ha tutte le carte in regola per essere scelta ed è già stata, tra l’altro, “Città della cultura del Lazio 2020”. E’ anche la città che presiede l’Associazione Beni italiani Patrimonio Mondiale ed è sede di grandi bellezze archeologiche come la Necropoli della Banditaccia, la Palude di Torre Flavia, il Museo Archeologico Caerite. E’ anche sede dell’Etruria Eco Festival ed è una città che fa della cultura dell’inclusione e dell’accoglienza un punto distintivo.

Cerveteri ha tutte le carte in regola, anche se la concorrenza è di altissimo livello, per diventare la Capitale della Cultura del 2022. Un riconoscimento che, oltre tutto, sarebbe un beneficio non solo per la città, ma per tutta l’area in cui ricade, incluso il nostro Comune. Come amministrazione siamo pronti a supportare il Comune di Cerveteri nelle attività che vorrà mettere in campo in caso di vittoria.