Tavolini fuori da bar e ristoranti, a Fiumicino niente tasse fino a marzo

Fiumicino – “E’ stata prorogata al 31 marzo 2021 l’esenzione per gli esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande dal pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico (Tosap)”. Ad annunciarlo è l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli.

“E’ quanto stabilito – spiega – nell’art. 9 ter della L. 176 del 18 dicembre 2020 (conversione del Decreto Ristori n.137/2020). Viene prorogato alla stessa data del 31 marzo 2021 anche il termine per la presentazione, in via telematica all’indirizzo Pec suap@pec.comune.fiumicino.rm.it., delle domande di rinnovo delle autorizzazioni già concesse e quelle di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico. La domanda dovrà essere ripresentata anche da chi si era già avvalso dei benefici previsti dal “Decreto Rilancio” della scorsa primavera (D.L. 34/20 convertito con modificazioni dalla L. 77 del 17 luglio 2020) e ulteriormente modificata dal “Decreto di Agosto” valida fino al 31 dicembre 2020″.

Per scaricare la modulistica e richiedere il rinnovo, clicca qui.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino