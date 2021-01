“Io apro”, il ristorante Checco dello Scapicollo non parteciperà: “Rispettiamo la legge”

Roma – “Non prenderò parte alla manifestazione di domani sera, dove ci saranno 50mila ristoratori che apriranno. Non vi prenderò parte perché la mia battaglia che va avanti da marzo è sempre stata nel segno della legalità”. A dichiararlo è il direttore dello storico ristorante romano “Checco dello Scapicollo”, Francesco Testa.

“Per noi – spiega Testa – è fondamentale non mettere a repentaglio né dal punto di vista legale né dal punto di vista fisico lavoratori e clienti. Abbiamo manifestato e protestato dal primo momento nei confronti delle decisioni prese dall’esecutivo, ma sempre perseguendo la legalità e il rispetto delle leggi“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo