Maccarese, al via la potatura dei lecci e dei pini su viale Maria

Fiumicino – “Sono cominciati gli interventi di potatura dei lecci e dei pini su viale Maria a Maccarese“. A darne notizia è l’assessore all’Ambiente Roberto Cini a margine di un sopralluogo fatto questa mattina insieme al sindaco Montino.

“In tutto, per quanto riguarda i pini, si tratta di 65 alberi che una ditta incaricata dai nostri uffici sta provvedendo a potare e mettere in sicurezza – spiega Cini -. E’ stato anche necessario abbatterne due completamente ammalorati e non recuperabili”.

“L’intervento sui lecci – aggiunge Paola Magionesi, presidente della Commissione Ambiente – riguarda 180 alberi che la ditta delle manutenzioni del verde ‘lotto nord’ sta provvedendo a eliminare i germogli infruttiferi (la cosiddetta spollonatura) e a rialzare le piante”.

“Contemporaneamente – aggiunge Cini – si sta provvedendo a piantare alcuni alberi nuovi a villa Guglielmi come compensazione dell’abbattimento di altre, eseguito da privati, che erano ammalorate. Com’è noto, infatti, l’Assessorato all’ambiente obbliga il reimpianto di alberi o dove sono state abbattute o in aree comunali, indicando le essenze, la natura delle piante e la loro dimensione”.

“Ringrazio l’assessorato all’Ambiente per questi interventi – conclude Magionesi – che puntano non solo alla cura del verde del nostro territorio, ma anche alla sicurezza dei cittadini”.

