Non rispettava le norme anti-Covid: chiuso un minimarket di Frascati

Frascati – Nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Roma Carmine Esposito per il rispetto della normativa Covid-19, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Frascati, diretto da Alison Arcoraci, hanno chiuso un minimarket per 2 giorni.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il titolare, cittadino del Bangladesh, non osservava le misure di contenimento previste per contrastare la diffusione del virus.

