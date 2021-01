Papa Francesco e Ratzinger vaccinati contro il Covid-19: la conferma del Vaticano

Città del Vaticano – “Posso confermare che nell’ambito del programma di vaccinazione dello Stato della Città del Vaticano ad oggi è stata somministrata la prima dose del vaccino per il Covid-19 a Papa Francesco e al Papa emerito“. Lo fa sapere, in una nota, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, confermando le indiscrezioni delle scorse ore (leggi qui).

Il Vaticano si muove per le forniture, come avvenuto anche per il vaccino antinfluenzale, in modo indipendente dall’Italia. Secondo quanto si apprende, sarebbero 10 mila le dosi di vaccino acquistate al momento dalla Santa Sede dalla Pzifer e destinate in primis a dipendenti e familiari iscritti al Fas, il Fondo sanitario.

