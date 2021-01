Roma, affittava illegalmente posti letto a immigrati clandestini: denunciato

Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un’unità cinofila, due unità di Polizia Roma Capitale insieme ad alcuni operatori della sala operativa del Comune di Roma, hanno scoperto, in viale Giustiniano Imperatore un appartamento all’interno del quale, uno degli occupanti – un cittadino straniero – senza autorizzazione affittava posti letto a cittadini stranieri.

Otto i cittadini di nazionalità straniera sorpresi all’interno della struttura, dieci i posti letto ricavati nell’appartamento. I controlli si sono conclusi con la denuncia del cittadino straniero per esercizio abusivo dell’attività di affittacamere, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e con l’identificazione di 67 persone.

