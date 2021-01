Sbarco di Anzio, ultimato il restyling della stele del Monumento ai Caduti

Anzio – Ad Anzio, in piazza Garibaldi, è stato ultimato l’intervento di restyling della stele (leggi qui), con tutti i nomi degli anziati caduti durante lo sbarco e nelle due guerre.

La città di Anzio, nel pieno rispetto della normativa Covid, nell’ambito del 77esimo anniversario dello sbarco degli Alleati, onorerà i caduti per la libertà e per la democrazia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio