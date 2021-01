Anche gli artisti in supporto dello screening rapido per gli studenti alla Asl Roma 6

Prosegue la campagna di sensibilizzazione per il ricorso al tampone rapido dedicata agli studenti delle scuole superiori in fascia d’età tra i 14 e i 18 anni e questa volta in supporto della Asl Roma 6 sono accorsi artisti del mondo dello spettacolo che con un loro video messaggio hanno chiesto ai giovani un gesto d’amore e di responsabilità.

A dar voce a questo messaggio gli artisti Michele la Ginestra, Andrea Rivera e Federica Cifola. La Direzione Aziendale ringrazia gli artisti per l’importante contributo, oggi più che mai la sinergia tra Sanità, Arte, Tecnologia, Scienza e Cultura è la formula vincente per fronteggiare uniti la pandemia.

“Ricordiamo che tornare a scuola in sicurezza e senza paura è l’obiettivo degli screening COVID19 a cui, entro il 31 gennaio, possono sottoporsi tutti i ragazzi dai 14 ai 18 anni.

Non servirà alcuna prescrizione medica. Per prenotare sarà sufficiente il Codice fiscale”. Due i drive-in a disposizione degli studenti, da scegliere al momento della prenotazione: Albano studenti screening rapido (Ex Ospedale S. Giuseppe)

Anzio studenti screening rapido (Villa Albani)

– inserire nelle note la scuola di provenienza –

Cliccando il link:

https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf