Approvato il progetto per i marciapiedi in Via di Valle Schioia a Lavinio

Anzio – La Giunta De Angelis, nella seduta di ieri, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei marciapiedi lungo Via di Valle Schioia a Lavinio – Anzio, nel tratto compreso tra Via Silvio Pellico e Piazza del Consorzio. La delibera, che prevede un investimento pari a 430.000.00 euro, è stata illustrata dal Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana.

Inoltre, ieri mattina, la Giunta De Angelis ha approvato i progetti di fattibilità tecnica, rispetto ai quali si procederà con richieste di finanziamento, per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e per il consolidamento della falesia nell’area sottostante il Comando della Brigata Informazioni Tattiche – Caserma Santa Barbara, per le opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in località Padiglione – Cinque Miglia e per la ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del plesso scolastico Virgilio a Lavinio.