“E’ plastica”: spuntano i negazionisti della neve che bruciano i fiocchi

Madrid – E’ vero che Madrid e l’entroterra spagnolo non sono abituati a perturbazioni come “Filomena”, che negli ultimi giorni ha “congelato” gli abitanti della Capitale, ma c’è chi, negli ultimi giorni, è addirittura arrivato a “negare” la neve.

Li chiamano i “negazionisti della neve” e, con i loro video in cui ne bruciano qualche fiocco – a voler dimostrare che non si tratta di acqua, ma di plastica -, stanno facendo il giro del mondo. “Vedete, è plastica: ci stanno ingannando”, accusano.

Non solo il Covid-19, dunque: nel 2021, anche gli agenti atmosferici avranno il loro bel da fare per dimostrare la loro esistenza.

Il Faro online (Foto © El Pais) – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Esteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo