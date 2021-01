Fiumicino, 11 famiglie con bambini e disabili senza elettricità, monta la rabbia

Fiumicino – E’ dal primo pomeriggio di ieri, 14 gennaio, che undici famiglie, di cui cinque con bambini (uno con disabilità), residenti in un comprensorio di via Lungomare della Salute 187, a Fiumicino, non hanno più energia elettrica.

Secondo gli inquilini, che la scorsa notte sono stati costretti a chiedere ospitalità a parenti e amici, il distacco dell’energia elettrica sarebbe dovuto a “problemi intercorsi tra la società proprietaria dello stabile e le società di fornitrici di energia elettrica”.

“Abbiamo chiesto ai gestori di pagarci un B&B finché il problema non si sarà risolto – raccontano i residenti -, ma ci è stato risposto che la società proprietaria non può farsi carico delle spese. Nonostante i nostri solleciti, la situazione non è cambiata”.

“Siamo in piena emergenza Covid e abbiamo bisogno d’aiuto – spiegano -. Chiediamo che vengano rispettati almeno i diritti dei bambini e quelli dei disabili“.

Quale che sia la responsabilità, resta il profondo disagio delle famiglie che di certo non possono far a meno dell’energia elettrica, specie se con bambini e ragazzi con disabilità in casa. Ci auguriamo, al di là delle singole responsabilità, che chi di dovere faccia la sua parte e che il problema possa essere risolto al più presto.

