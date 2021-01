Fiumicino – “Con la vittoria dell’I.C.Maccarese si è conclusa l’iniziativa natalizia promossa dall’Assessorato alla Scuola, che ha coinvolto i sette istituti comprensivi del territorio nell’allestimento del miglior addobbo natalizio”. Lo dichiara l’Assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Grazie alla generosità di organizzazioni culturali e sociali del territorio – spiega – come l’Associazione Programma Natura, l’Acis Onlus e Vivere Fregene e di rappresentati della piccola imprenditoria locale, tra cui il Vivaio My Garden, Edilizia Silvestri e Zio Mauro ristorazione, è stato possibile provvedere alla donazione di un abete per ogni istituto comprensivo del territorio.

A seguito della consegna dell’albero di Natale gli alunni, insieme con gli insegnanti, hanno provveduto a decorare l’abete con un addobbo a libera interpretazione, gusto e fantasia dei bambini. Una commissione, composta dagli stessi collaboratori del progetto, ha sancito il vincitore assoluto e i vari premi simbolici, attraverso una scheda di valutazione divisa nelle seguenti categorie: originalità, fantasia, manualità, impegno, qualità artistica e messaggio”.

“A vincere il notevole quantitativo di libri, donati all’iniziativa dalla Direzione del Market Da Vinci – aggiunge Calicchio – è stata la scuola Marchiafava di Maccarese, la quale ha decorato l’albero ispirandosi alla figura di Babbo Natale. Agli altri istituti sono stati ugualmente consegnati alcuni libri, anch’essi donati dalla Direzione del centro commerciale Da Vinci, insieme con delle copie del fumetto, in italiano e in inglese, “Portus – Tiberio e la perla dei mari”, su tema archeologico storico locale.

Le scuole sono state tutte simbolicamente premiate per il loro impegno e la qualità artistica degli addobbi.

L’abete dell’I.C. Colombo è stato premiato per la miglior qualità artistica, con un addobbo di farfalle colorate ispirate alla luce del Natale;

l’I.C. Fregene – Passoscuro è stato valutato per il miglior impegno con una classica decorazione e la costruzione artistica di un pozzo per le letterine;

l’I.C. Porto Romano omaggiato per l’originalità di aver scelto prodotti riciclati come addobbi;

l’I.C. Torrimpietra rappresentante il miglior messaggio con la creazione dell’albero della dolcezza;

premiato per la fantasia, invece, l’I.C. Lido del Faro per aver usato dei cd obsoleti come decori,

mentre per la miglior manualità è stato scelto l’I.C. G.B. Grassi con un abete ricco di colori a tema ecologico”.

“L’iniziativa si concluderà, grazie alla collaborazione del naturalista agrotecnico Riccardo Di Giuseppe, con la piantumazione degli abeti presso i diversi istituti, affinché l’albero possa crescere direttamente nel giardino della scuola, con l’auspicio che il prossimo anno l’abete possa essere di nuovo decorato. Siamo soddisfatti – conclude l’assessore – per la grande partecipazione ed impegno messo da parte di tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio, dei presidi e degli insegnanti che si sono prodigati nella realizzazione degli addobbi.

Un ringraziamento particolare alla direzione del Market Da Vinci per la generosità dimostrata nel donare i libri consegnati alle diverse scuole e a tutte le realtà che hanno voluto condividere questa iniziativa nata dalla volontà di donare un bambini un po’ di quella spensieratezza ed allegria di cui oggi, più che mai, necessitano”.