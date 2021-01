Fiumicino, Open day virtuali per le scuole dell’Infanzia: il link per accedere

Fiumicino – “È possibile da oggi vedere i ‘virtual open day’ delle Scuole dell’Infanzia comunali cliccando direttamente il pulsante sulla pagina home del sito istituzionale o sui canali social del Comune.

L’iniziativa nasce dalla volontà di consentire ai genitori dei bambini intenzionati ad iscrivere i propri figli presso una delle nostre sette strutture scolastiche di poter visionare, senza andare di persona, gli ambienti e le attività educative e pedagogiche proposte all’interno degli istituti“. Lo afferma l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Le normative anticovid quest’anno – prosegue – non permettono, logicamente, ai genitori di poter visitare direttamente le scuole dell’infanzia comunali e per sopperire a tale mancanza si è pensato alla creazione di brevi video, nei quali vengono descritte le strutture, l’ubicazione, i docenti, le attività e i progetti proposti e i vari spazi interni ed esterni di gioco e studio. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla fattiva collaborazione di tutti gli insegnanti che si sono resi immediatamente disponibili per presentare le loro scuole in maniera simpatica e professionale e della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino che, a titolo gratuito, ha realizzato e coordinato i video proposti”.

“Si ricorda – conclude Calicchio – che, relativamente all’anno scolastico 2021/2022, c’è tempo sino al 31 gennaio per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale, da realizzarsi esclusivamente tramite la registrazione a Spid“.

Gli open day virtuali sono visionabili a questo link:

https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php/open-day-scuole-infanzia