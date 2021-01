Nuovo Dpcm, dal 18 gennaio torna la didattica in presenza per le scuole superiori

Roma – Con la firma del Dpcm del 14 gennaio 2021 (leggi qui), entrano in vigore da domani, venerdì 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, le nuove misure per il contrasto ed il contenimento dell’Emergenza da Covid-19.

Nel decreto, sono presenti novità anche per la scuola: da lunedì 18 gennaio 2021, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado torneranno alla didattica in presenza “almeno il 50% fino a un massimo di 75%”.

“Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – si legge nel testo del decreto – adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”.

