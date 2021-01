Riapertura scuole, Mattia (Pd): “La commissione è al fianco della comunità scolastica”

Regione Lazio – “Grazie anche ad un lavoro coordinato e di squadra tra istituzioni, sindacati, prefetti, enti locali, aziende di trasporto, scuola e sanità per arrivare al potenziamento dei trasporti pubblici e a un efficace screening del personale scolastico e degli alunni l’assessore Di Berardino ha potuto confermare la riapertura delle scuole per lunedì 18 gennaio“. Così in una nota, Eleonora Mattia, presidente commissione scuola in Consiglio regionale.

“La questione giovanile nella pandemia – prosegue la Presidente – resta la nostra priorità politica. Dall’audizione odierna in IX Commissione emerge l’allarme di una generazione a rischio, confinata nella solitudine e nello spazio virtuale, che ha paura per il futuro. Per questo continuiamo ad ascoltare tutta la comunità scolastica con la massima serietà. Siamo di fronte alla terza ondata e la situazione è delicatissima, ma sulla scuola servono unità e collaborazione, senza scontri ideologici e strumentalizzazioni.

Abbiamo investito 30 milioni di euro per il piano trasporti e avviato una linea preferenziale per garantire tamponi a tutti gli studenti tra i 14 e i 18 anni, con oltre 7500 tamponi effettuati ad oggi. Chiaramente ogni scelta è legata ai dati della curva pandemica, ma continuiamo a lavorare per un rientro in sicurezza dei ragazzi e delle ragazze, un impegno per tutelare il capitale sociale delle nostre città. Dopo questa emergenza nulla sarà più come prima, servono i patti di comunità e una mappatura del territorio che tenga conto delle differenti esigenze delle grandi città così come dei piccoli comuni e delle aree interne”.

“La nostra scommessa da vincere – conclude la Mattia – è quella di trasformare l’emergenza in un’occasione per costruire una società più giusta, sconfiggendo gli egoismi e i particolarismi. Ringrazio l’assessore Di Berardino, tutte le colleghe, le studentesse, gli studenti, le famiglie e tutto il mondo della scuola, uniti in un patto per tutelare il futuro delle nuove generazioni e la salute di tutte e tutti che è la nostra priorità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio