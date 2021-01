Vitinia, hashish e marijuana sotto il sedile dell’auto: nei guai pusher 21enne

Ostia – Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i carabinieri di Ostia hanno arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, 14 gennaio, a Vitinia, i carabinieri hanno fermato per un controllo una vettura che stava transitando nel centro abitato.

L’autista, un 21enne pregiudicato, è parso inspiegabilmente agitato e nervoso, tanto da indurre i militari ad approfondire gli accertamenti. L’attività ha consentito di individuare, nascoste sotto un sedile dell’auto, alcune dosi di hashish e marijuana.

La successiva perquisizione, estesa all’abitazione del pusher, ha portato al sequestro di oltre 10 grammi delle medesime sostanze, nonché di materiale atto per il confezionamento della droga e della somma contante di 435 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. Il 21enne è finito in manette ed è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

