Ardea – “A partire da martedì 19 Gennaio 2021 aprirà la nuova delegazione di Tor San Lorenzo. Partiremo con l’attivazione dello sportello Tributi per portare successivamente altri servizi”. E’ quanto si legge in una nota dell’Assessore Alessandro Possidoni.

“Pertanto, i cittadini che hanno già preso appuntamento per l’ufficio Tributi non dovranno più andare a via Salvo D’Acquisto ma, a partire da martedì 19 Gennaio, dovranno recarsi alla nuova delegazione in via Campo di Carne, accanto alla vecchia delegazione.

Foto 2 di 2



Grazie a questo – prosegue Possidoni – spostamento potremo innanzitutto ridurre il numero di cittadini che si presentano presso via Salvo D’Acquisto, evitando eccessivi assembramenti: lo sportello tributi rappresenta, infatti, il secondo servizio per volume di utenti.

Ma non solo, abbiamo incrementato anche il numero di appuntamenti per poter rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, alla luce delle numerose richieste di chiarimenti pervenute su tributi o cartelle di pagamento.

L’ app TuPassi – aggiunge l’Assessore – è già stata modificata per prenotare gli appuntamenti presso la delegazione di Tor San Lorenzo: in base alla vostra necessità, potrete prendere un appuntamento con lo sportello ‘Tributi ordinari’ oppure ‘Tributi Accertamenti’.

I giorni di apertura rimangono sempre il martedì ed il giovedì – conclude l’Assessore -, con una rimodulazione dell’orario di apertura dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30. Come indicato in diverse occasioni, a causa dell’emergenza Covid è obbligatorio prenotare un appuntamento tramite la app TuPassi o sul sito www.tupassi.it.Questo garantirà un servizio più fluido e senza eccessivi assembramenti”.

