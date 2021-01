Dpcm e maltempo costringono a rinviare le giornate ecologiche a Fondi

Fondi – “A causa delle nuove restrizioni entrate in vigore con il nuovo Dpcm, la giornata ecologica in programma domani in località a Curtignano è rinviata a data da destinarsi”.

Una comunicazione che arriva dagli uffici comunali di Fondi.

“Maltempo e restrizioni – ha detto l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Macaro – hanno modificato la tabella di marcia ma non appena il meteo sarà più clemente e i contagi torneranno a scendere recupereremo tutti gli appuntamenti rimandati”.

Poiché il Dpcm approvato il 14 gennaio scadrà il 5 marzo, “è da considerarsi rinviata anche la giornata ecologica in programma il 7 febbraio in contrada Selva Vetere.

Attualmente – spiegano ulteriormente dal Palazzo municipale di Fondi – ogni tipologia di manifestazione pubblica è infatti consentita soltanto in forma statica e a condizione che venga sempre garantito il distanziamento sociale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi