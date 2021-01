Fiumicino – E’ da giovedì 14 gennaio che undici famiglie di Fiumicino, di cui cinque con bambini (fra cui uno con disabilità), sono senza energia elettrica (leggi qui). E oggi, dopo tre giorni senza luce né riscaldamenti, un’anziana residente nella palazzina di via Lungomare della Salute 187 ha avuto un malore ed è stata soccorsa da un’ambulanza giunta sul posto.

Nel frattempo, gli inquilini, stremati dalla situazione, hanno deciso di scendere in strada per protestare. Una protesta pacifica, ma tenace: i residenti, infatti, hanno passeggiato da un lato all’altro della strada più e più volte per chiedere la risoluzione del problema.

“Mentre eravamo in strada a protestare – raccontano i cittadini – un uomo, il proprietario del ristorante adiacente il comprensorio, ci ha invitati a mangiare, offrendo il pranzo a tutti noi. Un gesto che ci ha riempiti di gioia, e che ci ricorda che, al mondo, esistono ancora persone di cuore”.

Intanto il gestore della palazzina si è difeso sui social, raccontando come l’errore sia stato della società proprietaria del generatore elettrico, dal momento che i pagamenti sarebbero stati effettuati regolarmente. Ha spiegato, inoltre, come la situazione sia stata verificata anche dalla Polizia, che si è recata al residence nei giorni scorsi.

