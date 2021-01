Incredibile, “perse” 800 dosi di vaccino anti-Covid a Forlì

Forlì – Nas di Bologna all’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, dopo il caso, segnalato ieri sera dalla stessa Ausl Romagna, di 800 dosi di vaccino Moderna andate perse per un guasto al congelatore dove erano stoccati.

L’episodio si è verificato la notte tra giovedì e venerdì e secondo le prime ipotesi un errore umano potrebbe aver impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale dopo il verificarsi del guasto al congelatore. Sequestrato il frigorifero dove erano stoccati i vaccini. La Procura ha aperto un fascicolo.

