Ardea – La Polizia Locale di Ardea intensifica i controlli e questa volta è stata una palestra di Nuova Florida a finire nel mirino dei caschi bianchi. Gli agenti, infatti, hanno constatato l’illecita apertura dell’attività che, nonostante i divieti imposti dal Dpcm vigente, manteneva aperte le sale fitness dove erano in corso degli allenamenti.

I titolari dell’attività hanno tentato di giustificare la presenza dei corsi adducendo, quale motivazione, un allenamento in vista di gara, ma alla richiesta di esibire l’affiliazione Coni o ad altro ente promozionale, nonché l’iscrizione alla eventuale gara a parte dei partecipanti alle lezioni, tra cui soggetti agonisti (ai quali sarebbe consentito), non sono stati in grado di fornire alcun documento.

Gli uomini diretti dal Comandate Sergio Ierace in applicazione delle norme hanno proceduto a sanzionare e chiudere per 5 giorni l’attività in applicazione dell’art 2 del D.L 33/2020.

“La diminuzione della curva dei contagi da Covid-19 passa anche dal rispetto delle regole – ha detto il Comandante Ierace -, anche più volte pubblicizzate dai media, di non assembramento, di distanziamento sociale e del costante uso dei dispositivi di protezione individuale al fine di garantire, prevenire e scongiurare il rischio di contagio tra i cittadini quale veicolo inconsapevole e subdolo della diffusione della pandemia tra la popolazione”.

