Roma, folla in centro alla vigilia della zona arancione

Roma – Oggi è l’ultimo giorno in “giallo” per la Regione Lazio che sin da domani diventerà zona arancione.

Una libertà che sembrano voler sfruttare a pieno i cittadini di Roma che si sono riversati in centinaia nelle strade del centro.

Via del Corso, via Condotti e strade limitrofe sono state prese d’assalto dai romani che passeggiano sfruttando l’ultimo giorno di “libera uscita” prima della stretta prevista dall’ultimo decreto, secondo il quale, sin da domani, anche la Regione Lazio diventerà arancione e bar e ristoranti resteranno chiusi sette giorni su sette consentendo solo l’asporto, mentre piscine e palestre così come cinema, teatri, musei e mostre resteranno tutte off limit.

Restrizioni che hanno indotto la gente a prendersi un pomeriggio di svago. E sono soprattutto i più giovani usciti, oggi, alla ricerca di un’ultima boccata d’aria prima della stretta che costringerà tutti gli abitanti della Regione a regole più stringenti.

Resta, ovviamente, la necessità di rispettare le disposizioni anti-Covid circa il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina. Due disposizioni che nel centro di Roma sembrano essere, grosso modo, rispettate sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine.

