Vecchio faro di Fiumicino, De Vecchis: “Il ministro Costa intervenga per salvarlo”

Fiumicino – “Ho presentato un’interrogazione al ministro Costa per sapere come intende intervenire nella necessaria opera di salvaguardia del faro di Fiumicino, che rappresenta un chiaro punto di riferimento nella comunità”. Così, in una nota, il senatore della Lega William De Vecchis.

“Dopo i suoi sopralluoghi (leggi qui) e le conseguenti disponibilità dimostrate agli interventi di riqualificazione della struttura, serve ora dare continuità e accelerare i processi di intervento, per non cadere ostaggio della consueta burocrazia che significherebbe solo grande incertezza nei tempi del recupero”, spiega De Vecchis.

“La Lega è a disposizione dei cittadini e ne condivide le richieste, tutte indirizzate al completo restauro dell’opera e dell’area che la circonda: Governo e Comune non perdano ulteriore tempo dando quel necessario segnale di vicinanza e di sostegno ad un patrimonio del territorio”, conclude.

