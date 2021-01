Ardea, ufficio Tributi: il Comune attiva una casella di posta per l’assistenza ai cittadini

Ardea – “Per gestire più rapidamente gli accertamenti che i cittadini stanno ricevendo in questo periodo e definire la situazione tributaria, è stata attivata una casella di posta a cui i cittadini possono inviare documentazione, chiarimenti o eventuali rettifiche”. Lo comunica in una nota il Comune di Ardea.

“La casella di posta – prosegue il Comune – è accertamentitributari@comune.ardea.rm.it. Si ricorda, inoltre, che con l’apertura della nuova delegazione di Tor San Lorenzo (leggi qui) sono state aggiunte ulteriori possibilità di prenotazione sul sistema TuPassi (app o sito internet www.tupassi.it). La prenotazione attraverso TuPassi è obbligatoria, per evitare eccessivi assembramenti”.

