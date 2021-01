Covid a Fiumicino: i positivi a quota 388

Fiumicino – “Sale ancora di quattro il numero totale di positivi nel Comune di Fiumicino, raggiungendo la cifra di 388″. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3 – prosegue – attualmente sono 209 le donne contagiate, 179 gli uomini, con età media di 40 anni. Il rapporto tra popolazione e positivi è dello 0,47% e il maggior numero di contagi riguarda sempre le località di Isola sacra e Fiumicino, con il 72% del totale di persone positive”.

“Ricordo che da oggi, con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, il Lazio torna in zona arancione. Questo significa, tra le altre cose, che – aggiunge Montino – sono vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione, se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Per i bar è consentito l’asporto fino alle 18, per i ristoranti fino alle 22. E’ prevista anche la chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici tabacchi, edicole e librerie che si trovano al loro interno. Gli altri esercizi commerciali restano tutti aperti, con i consueti orari”.