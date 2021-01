Discarica a Borgo Montello, il Comune di Latina incontra i comitati spontanei

Latina – Si è svolto nella mattinata di venerdì 15 gennaio a Borgo Montello un incontro voluto dall’Amministrazione comunale con i rappresentanti dei comitati spontanei del Borgo e alcuni residenti sul tema della discarica. All’incontro, che si è svolto nel rispetto delle normative anti-Covid, erano presenti il sindaco Damiano Coletta, gli assessori Dario Bellini ed Emilio Ranieri e i consiglieri comunali Marina Aramini, Emanuele Di Russo e Loretta Isotton.

Il confronto ha rappresentato un’occasione di condivisione in vista della Conferenza dei Servizi che si terrà il 26 gennaio prossimo e del difficile percorso che porterà i Comuni della provincia di Latina all’individuazione di un sito per la nuova discarica.

“Ringrazio la comunità di Borgo Montello per l’atteggiamento civile con cui sta affrontando questa complicata vicenda – ha detto il sindaco Coletta –. Il Comune ha adottato una politica di ascolto per cercare di muoversi in maniera coordinata con il territorio, una politica fatta di atti concreti, come la delibera di Consiglio con quale la città di Latina ha ribadito il proprio ‘no’ alla riapertura della discarica di Borgo Montello. E la Conferenza dei Servizi da parte nostra ha già avuto risposte chiare su questo punto”.

Il Sindaco ha quindi ricordato ai presenti la nota indirizzata il 20 giugno scorso al presidente della Regione Nicola Zingaretti con cui ha chiesto di formalizzare il percorso per arrivare in tempi brevi alla gestione post mortem della discarica di Borgo Montello e al risarcimento danni per i residenti di via Monfalcone. “Abbiamo recepito le istanze del territorio – ha aggiunto il primo cittadino – e ci stiamo battendo con tutte le armi a disposizione: è una battaglia politica, civile e amministrativa”.

