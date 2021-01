L’Adsp: “Dalla Regione massima attenzione per la crescita dei porti del Lazio”

Civitavecchia – Il presidente dell’Adsp del Mare Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino esprime grande soddisfazione per gli investimenti riguardanti il network portuale e le sue infrastrutture di collegamento stradali e ferroviarie previsti nel Piano della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica della Regione Lazio (leggi qui).

“L’approvazione del piano – dichiara Musolino – rappresenta, con i suoi stanziamenti e progetti rivolti allo sviluppo degli scali del sistema, un segno reale dell’attenzione che il governo regionale sta dedicando per consentire una crescita significativa dei porti di Roma e del Lazio. Dobbiamo lavorare in stretta integrazione e con la massima intensità affinché gli obiettivi e i progetti elencati nel piano divengano realtà nel più breve tempo possibile, affinché il pieno potenziale dei nostri scali possa dispiegarsi al servizio dell’economia non solo della regione ma di tutto il Sistema-Paese”.

Tra gli interventi più importanti nel medio e lungo termine (ossia rispettivamente fino al 2030 ed al 2040) per complessivi 1,1 miliardi figurano quelli per la riqualificazione delle banchine e dei binari ferroviari interni al porto di Civitavecchia. “In particolare – si legge nel piano – la Darsena energetica riveste un carattere strategico in quanto consente l’ampliamento della capacità del porto per traffici multipurpose, tra cui container”.

L’obiettivo è quello di aumentare la capacità di traffico contenitori dello scalo fino a 700.000 teu. Oggi Civitavecchia movimenta poco più di 100.000 teu l’anno. Per l’esattezza, nel 2020 sono stati movimentati 106.305 teu, rispetto ai 112.249 dell’anno precedente.

