Prada Cup, American Magic si ribalta: Luna Rossa vince il match

Aukland - Attimi di paura ad Aukland. Prima di tagliare il traguardo, in vantaggio su Luna Rossa, l’imbarcazione Ac75 di American Magic si è ribaltata. Prontamente sono intervenuti i soccorsi e hanno evitato il peggio.

Seguiva gli statunitensi il team italiano, che ha vinto il match a tavolino nella Prada Cup in svolgimento fino al 22 gennaio. La squadra di Capitan Sirena ha vinto il secondo match, dopo essere stato in svantaggio all’ultima boa.

Intanto la classifica della competizione, che decreterà lo sfidante di Emirates per l’America’s Cup di marzo, è guidata da Ineos Uk. Luna Rossa era stata sconfitta ancora dagli inglesi nella prima regata di giornata. Gli italiani sono attualmente secondi e serve un altro successo per sognare in grande.

Classifica Prada Cup

Ineos Team Uk 4 punti

Luna Rossa 2 punti

American Magic 0 punti

(Il Faro online)