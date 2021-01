Ragazzi fuori controllo: rissa a “Le Terrazze” di Casal Palocco

X Municipio – A darne notizia è un post di Facebook nel gruppo Casalpalocco Community: ieri sera, sabato 16 gennaio, afferma l’autore del post, un gruppo di ragazzini era “a caccia di provocazioni e botte”.

Verso le 18 piccole gang di adolescenti si sono affrontate negli spazi dell’area commerciale: a evitare il peggio il provvidenziale e tempestivo intervento dei Carabinieri. L’episodio, a dare credito ai commenti dei residenti, che si rincorrono sui social media, non sarebbe che l’ennesimo di una lunga serie.

A locali chiusi per effetto delle normative anti-Covid gruppetti di ragazzini, tra i 12 e i 14 anni, sembrerebbero muoversi tra “Le Terrazze”, via Pirgotele, via Apelle: atti vandalici, minacce, insulti e aggressioni verso chi tenta di dire loro qualcosa.

I residenti chiamano i carabinieri, ma il fenomeno, indice preoccupante della situazione di disagio giovanile, sembra essere tutt’ora lontano da una soluzione. Ieri sera quindi l’ennesimo episodio, su cui le Forze dell’ordine stanno svolgendo gli accertamenti di rito.