Rapina a mano armata al supermercato di Monteverde: coppia fermata da agenti in borghese

Roma – Sono stati gli investigatori del XIII Distretto di Polizia di Stato “Aurelio” diretto da Alessandro Gullo e del Commissariato “Borgo” diretto da Liliana Galiani, dopo un’attenta attività di indagine congiunta, ad arrestare per rapina aggravata in concorso una coppia di italiani, un uomo 38enne e una donna 44enne, con precedenti specifici di polizia.

Il 38enne, con il volto travisato da un cappuccio e da una mascherina nera, armato di pistola dopo aver portato a termine l’ennesima rapina ai danni di un supermercato, ha tentato di dileguarsi con la complicità della 44enne, che lo attendeva a pochi metri di distanza a bordo di una Renault Twingo.

La coppia allontanatasi a velocità sostenuta a bordo dell’autovettura, dopo un breve inseguimento, è stata bloccata dai poliziotti in borghese che già pedinavano e tenevano sotto osservazione gli spostamenti sospetti dei due. All’interno dell’auto veniva rinvenuta, dentro un sacchetto di stoffa, una riproduzione di una pistola beretta priva del tappo rosso e la somma di 1290 euro appena sottratta dalle casse del supermercato.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli Uffici di Polizia riconosciuto anche grazie ai suoi anelli metallici indossati sulla mano sinistra immortalati nelle immagini di varie rapine perpetrate nell’ultimo periodo ai danni di alcuni supermercati, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista nella mattinata di domani. La 44enne, invece, dopo gli accertamenti di rito è stata denunciata per lo stesso reato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

