Roma, accerchiano un 77enne per rubargli il portafogli: due arresti per rapina

ROMA – I Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno arrestato due persone, un cittadino del Senegal di 48 anni e un 39enne del Mali, per il reato di rapina.

I Carabinieri, in transito in via Boccea, arrivati all’altezza di via de Camillis, hanno notato i due, entrambi già noti alle forze dell’ordine, mentre accerchiavano un anziano. Intervenuti nell’immediato, i militari hanno appurato che il 48enne impediva alla vittima, un 77enne romano, di continuare la sua passeggiata a piedi ostruendogli la strada, mentre il complice tentava di asportargli il portafogli, che custodiva all’interno della tasca destra del cappotto.

Per i due sono scattate le manette e sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

