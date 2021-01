American Magic salta le semifinali della Prada Cup. Hutchinson: “Notevoli i danni allo scafo, ma non molliamo”

Aukland - Una spaventosa impennata della carena dell’imbarcazione nel Golfo di Euraki e l’affondo dell’imbarcazione nel mare di Aukland durante la Prada Cup. American Magic si è ribaltata nell’ultima gara contro Luna Rossa, sfiorando la vittoria in un match in cui era in testa. Gli italiani hanno vinto e ora si trovano a meno due dalla vetta, rispetto ad Ineos Uk.

Il prossimo week end i team saranno di nuovo in acqua, ma gli americani fanno sapere in queste ore che salteranno i quarti di finale, partecipando direttamente alle semifinali di qualifica dall’America’s Cup di marzo. Non ci sarà American Magic nei round robin che vedranno protagonista ancora Luna Rossa, con il sogno di staccare il biglietto per l’edizione 2021 del trofeo di vela più importante al mondo.

Ha rinunciato American Magic proprio a causa delle conseguenze dell’incidente avuto alla virata dell’ultima boa del ‘leg 6’ che ha riportato dei danni allo scafo. Come riporta il comunicato diffuso, il team statunitense precisa: “Patriot stava accelerando mentre eravamo in cerca della nuova rotta ed eravamo a circa 47 nodi - ha spiegato Hutchinson -. Quando la barca precipita sulla sua chiglia le conseguenze non sono gravi, ma siamo caduti sul fianco, sul pannello piatto tra gli elementi della struttura. Come mai? Forse abbiamo a che fare con dei Gremlins che vivono dentro la barca… Scherzi a parte, tutto l`equipaggio è stato prontamente tratto in salvo dal personale di sicurezza e poi, grazie anche agli sforzi congiunti degli altri team, è stata rimessa in galleggiamento la barca che ha rischiato veramente di affondare. Una delle nostre barche appoggio ha tirato fuori un pezzo di carbonio dall`acqua e ci ha comunicato che probabilmente c`era un buco nello scafo".

Fino a tarda sera ben 16 pompe e un fiocco (ossia la vela di prua) hanno trasportato la barca in cantiere. Patriot ora è in panne. I danni sono notevoli. Il complesso sistema che controlla i ‘foils’ va sostituito, insieme a tutta l’elettronica di bordo. "Probabilmente ricostruire la barca è la cosa più facile da fare - prosegue Hutchinson -, la cosa più difficile è sistemare tutta l`elettronica. L`idraulica invece funziona. Per fortuna non siamo affondati e siamo ancora qui a lottare".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NYYC American Magic (@nyycamericanmagic)

(Il Faro online)