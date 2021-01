Arriva in libreria “La percentuale dell’angelo”, il romanzo di Orazio Santagati, scrittore di Palidoro

Fiumicino – Arriva nelle librerie “La percentuale dell’angelo” un romanzo, edito da Algra, di Orazio Santagati, scrittore di Palidoro. Si tratta di un thriller pieno di azione e di profonde riflessioni morali, con un finale adrenalinico ed un’inquietante prospettiva narrativa di gusto fantascientifico.

La trama

Ambientato fra Londra, Roma, Palidoro (il comune in cui risiede l’autore), Sicilia, Svizzera e Thailandia, il romanzo racconta di un misterioso libro che sconvolge l’esistenza di Gerico Mancini, un ex militare ritiratosi in Inghilterra per dedicarsi allo studio dell’astrofisica. Mentre è in biblioteca a spulciare fra polverosi tomi scientifici, una bella ragazza avvicina Gerico e gli parla di un libro, “La percentuale dell’angelo”, di cui egli stesso dovrebbe essere l’autore. All’inizio Gerico reagisce con comprensibile spaesamento. È irritato e spaventato, ma poi, piano piano, si lascia stimolare dalle strane argomentazioni della donna e da inspiegabili suggestioni sentimentali. Così Gerico comincia, quasi controvoglia, a lavorare al testo, per dar vita a un trattato in cui cerca di spiegare come le emozioni dell’uomo sappiano trascendere i limiti dell’intelligenza e del tempo biologico.

Gerico riflette su se stesso e sui propri sentimenti, sul passato e sul caso che determina le leggi del mondo. Ma il manoscritto che sta scrivendo si rivela presto un pericoloso documento, ricercato e osteggiato da sinistri personaggi, forse perché collegato a inquietanti esperimenti e a interessi oscuri. Isabel, la donna che ha suggerito a Gerico di scrivere “La percentuale dell’angelo”, afferma di essere capace di viaggiare nel tempo: ha letto il trattato nel futuro e ora sa che ci sono persone che vogliono impedire la sua stesura; per questo si preoccupa che Gerico vada avanti e non si lasci scoraggiare dal turbinio di problemi e misteri che sta affrontando. Senza paura o senza aver alternativa, il coraggioso Gerico Mancini metterà a rischio la sua vita e ogni sua certezza per buttarsi a capofitto nel paradosso.

Chi è Orazio Santagati?

Orazio Santagati è un imprenditore siciliano che risiede e lavora a Palidoro. Ha già pubblicato “L’amico del Fuhrer per la Iris 4 Edizioni (testo votato come miglior romanzo storico al Premio Fiuggi Storia nel 2013), il romanzo distopico “Ericlea” edito da Castelvecchi e “Petali di sabbia”, una raccolta di aforismi patrocinata dalla Fondazione Astalli per raccogliere fondi a favore dei migranti.

