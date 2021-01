Comitato SaiFo e Parco archeologico di Ostia Antica insieme per promuovere il territorio

Ostia – Si è svolto presso la sede del Parco Archeologico ad Ostia Antica un incontro fra una delegazione del Comitato Promotore per un Sistema Archeoambientale Integrato Fiumicino Ostia (SaiFo) e i responsabili del Parco Archeologico, guidati dal nuovo direttore del Parco, il dottor Alessandro D’Alessio.

“L’incontro – raccontano dal Comitato SaiFo – è stato estremamente proficuo e utile, sicuramente condizionato anche da un clima che via via la riunione proseguiva diventava informale e più diretto. È stato un confronto che ha affrontato tutte le iniziative del Comitato per valorizzare e promuovere tutte le ricchezze archeologiche e monumentali di tantissime aree fra Ostia e Fiumicino”.

“Si è discusso – raccontano – del progetto Sail, del progetto Liburna e su tantissimi temi abbiamo riscontrato assoluta assonanza. Abbiamo, come Comitato, ascoltato anche i problemi di personale e di risorse che rallentano la valorizzare e la promozione dei tesori archeologici come invece il direttore e i funzionari vorrebbero. Su questo non solo il Comitato comprende e farà, nel rispetto dei rispettivi ruoli, ciò che è nelle proprie corde per superare queste difficoltà, ma non vuole lasciare solo il Parco ad affrontare questi problemi. Risolverli in qualche modo significa non solo far conoscere alle collettività locali ricchezze a volte poco conosciute, ma favorire, quando supereremo la pandemia, turismo e lavoro per un futuro che comunque sarà difficile”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio