Coronavirus, 8.824 nuovi contagi in tutta Italia. Ancora 377 i decessi

Roma – Sono 8.824 i contagi e 377 i decessi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 18 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal Ministero della Salute.

Ieri i positivi erano stati 12.415 e i morti lo stesso numero, 377. Sono 158.674 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati, mentre ieri erano stati 211.778 (oltre 50mila in meno). Il tasso di positività è al 5,6%, in leggero calo rispetto al 5,9% di ieri (-0,3%). (fonte: Ansa)