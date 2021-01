Ostia – “A Carnevale… ogni quartiere vale“. E’ il motto – nonché il titolo – dell’iniziativa organizzata dal Municipio X per festeggiare il Carnevale e, al contempo, promuovere la creatività ed il riciclo nel territorio.

Chi può partecipare?

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa è aperta a scuole, associazioni, comitati di quartiere, singoli e gruppi.

In cosa consiste?

Attraverso l’uso di maschere e materiali di riciclo i partecipanti potranno interpretare il tema sorteggiato, “Storia e preistoria”, in due diverse modalità:

: realizzando un progetto per del Municipio X (l’installazione potrà occupare una superficie di massimo 5 metri quadrati, essere posta in sicurezza e delimitata, non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, non prevedere un allaccio Acea, né il posizionamento di palchi o strutture che necessitino di autorizzazioni tecniche); B: realizzando un progetto per l’approntamento di materiale foto-video e/o dirette streaming, da poter diffondere attraverso i canali social ufficiali del Municipio Roma X: Facebook, YouTube, Instagram (dimensioni massime per l’invio di contenuti: 9 MB; contenuti di dimensioni superiori potranno essere inviati tramite link per scaricarli. Lunghezza massima per i video: 3 minuti. Per le dirette streaming si dovrà preventivamente richiedere giorno e orario della diretta e spiegare i contenuti della stessa da condividere sui canali del Municipio).

CLICCA QUI PER SCARICARE IL REGOLAMENTO

L’iscrizione al progetto “A” è riservato a scuole, associazioni, comitati di quartiere, scuole di danza, associazioni sportive, mentre l’iscrizione al progetto “B” è aperta a tutti, singoli e gruppi.

Come e fino a quando si può partecipare?

La partecipazione a “A Carnevale… ogni quartiere vale 2021” – che interesserà il periodo compreso tra domenica 31 gennaio e martedì 16 febbraio 2021 – è libera e gratuita.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DI PARTECIPAZIONE

Per iscriversi occorre compilare il modulo entro e non oltre le ore 12:00 del 25 gennaio 2021 e inviarlo via mail all’indirizzo: partecipazione.mun10@comune.roma.it (indicando nell’oggetto, pena l’esclusione, la dicitura “A CARNEVALE OGNI QUARTIERE VALE… 2021 – Municipio X”).

Denicolò: “Importante continuare a festeggiare il Carnevale, nonostante le difficoltà”

“L’iniziativa – racconta Silvana Denicolò, assessora alla Cultura e allo Sport del X Municipio, a ilfaroonline.it – nasce nel 2018 grazie alla collaborazione fra la Commissione Commercio e Turismo e i comitati di quartiere, le associazioni e le scuole del territorio”.

“L’obiettivo era ed è quello di organizzare qualcosa di concreto per festeggiare il Carnevale, coinvolgendo la cittadinanza. Quelli del 2019 e del 2020 sono stati due Carnevali ‘di strada’, in cui ogni quartiere del Municipio ha proposto ed organizzato dei piccoli eventi, poi culminati in due grandi sfilate: una ad Ostia, sul lungomare, ed una ad Acilia. Due eventi molto partecipati e divertenti”, continua l’assessora Denicolò.

“Quest’anno, purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, non ci è stato possibile replicare, ma abbiamo deciso di organizzare comunque qualcosa, chiedendo la partecipazione di tutti i cittadini. Sarà possibile presentare i progetti fino al 25 gennaio, dopodiché procederemo con la loro realizzazione”.

“La seconda deliberazione di Consiglio – spiega – è stata dedicata proprio al Carnevale, rendendola una festa permanente per il Municipio X. Per noi, infatti, è importante che il Carnevale possa essere festeggiato tutti gli anni, in allegria e in sicurezza”.

