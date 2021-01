Fiumicino, la denuncia di Feola: “Un altro insediamento abusivo a ridosso del cimitero”

Fiumicino – “Ci è stato segnalato da parte dei cittadini che nei pressi del cimitero di Fiumicino si sta formando l’ennesimo insediamenti abusivo“. Lo fa sapere in una nota Roberto Feola, presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia-Patria e Liberta di Fiumicino.

“Per l’ennesima volta è stato notato alzarsi del fumo da una roulotte abbandonata da anni e mai rimossa da quella zona. Ci chiediamo – prosegue Feola – come sia possibile che puntualmente qualcuno, nella più completa impunità, si stabilisca nella roulotte creando una situazione di pericolo non solo per chi ha strutture lavorative nella zona ma soprattutto per i cittadini che si recano al cimitero a ricordare i propri cari defunti”.

“Chiediamo quindi – conclude Feola – che l’Amministrazione comunale solleciti un controllo il prima possibile da parte delle forze dell’ordine affinché venga ripristinata la sicurezza e la legalità nella zona”.

