Il Comune di Ventotene assume operai per la manutenzione dell’Area marina protetta

Ventotene – Qualche giorno fa il Comune di Ventotene, ente gestore dell’Area marina protetta e Riserva naturale delle Isole di Ventotene e Santo Stefano, ha reso noto tramite avviso pubblico della formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato part-time di operai stagionali per la manutenzione ordinaria delle aree veri delle isole di Ventotene e Santo Stefano.

A tale scopo è stata indetta una selezione pubblica per reclutare, a tempo determinato, per un periodo non superiore ai sei mesi, di 6 unità come “operaio generico stagionale”.

Secondo l’avviso pubblico gli operatori dovranno “effettuare interventi di manutenzione e cura del territorio della Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano in grado di assicurare presso le aree oggetto degli interventi un adeguato decoro, la preservazione degli ecosistemi naturali e la prevenzione incendi a tutela della pubblica incolumità”.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 12 del 23 gennaio 2021 purchè a fare domanda siano persone di età non inferiore ai 18 anni, licenza di scuola dell’obbligo, cittadinanza italiana, essere disoccupati o inoccupati, idoneità fisica, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, godere dei diritti politici, non aver riportato condanne penali e non percepire indennità sostitutive di reddito.

AVVISO ALLEGATO A SELEZIONE_PUBBLICA_operai_riserva_naturale_ statale – PER AVVISO PUBBLICAZIONE

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio

Il faro online – Clicca qui per leggere le notizie di Ventotene