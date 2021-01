Il Papa: Il sogno di uguaglianza di Martin Luther King è quanto mai attuale

Città del Vaticano – Il sogno di uguaglianza e di armonia di Martin Luther King è quanto mai attuale. Lo sottolinea il Papa in un messaggio alla figlia Berenice, in occasione del Martin Luther King day. Bergoglio, come riporta Vatican news, sottolinea che “è possibile lavorare insieme per creare una comunità basata sulla giustizia e sull’amore fraterno”.

“Nel mondo di oggi – scrive Papa Francesco – in cui si moltiplicano le sfide riguardo le ingiustizie sociali, le divisioni e i conflitti che ostacolano la realizzazione del bene comune, il sogno di armonia e uguaglianza tra tutte le persone di Martin Luther King, ottenuto attraverso la non violenza e gli strumenti di pace, rimane sempre attuale”. Quindi, citando l’enciclica Fratelli tutti, il Papa ribadisce che “ciascuno di noi è chiamato ad essere un artigiano della pace, unendo e non dividendo, estinguendo l’odio e non conservandolo, aprendo le vie del dialogo”.

