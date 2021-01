Ardea – E’ finito in una buca ricoperta di ghiaccio e ha perso il controllo della moto. E’ successo questa mattina intorno alle 8:00 sul lungomare di Tor San Lorenzo, ad Ardea.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida della moto ha preso in pieno una buca ghiacciata ed è caduto, mentre il veicolo è finito in mezzo alla carreggiata.

Foto 2 di 2



La macchina Citroen che stava arrivando in quel momento, per evitare di investire l’uomo al centro della strada, ha sterzato ed è finita contro un muro. Il centauro ha riportato ferite lievi a causa della caduta mentre la conducente dell’automobile sta bene. Sul luogo sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ardea per i rilievi del caso.

