Meteo inizio settimana con l’alta pressione e clima via via meno freddo. Dopo la fase fredda e instabile che ha portato nevicate fino a bassa quota al Centro-Sud d’Italia, l’alta pressione, per altro già in avvicinamento da ovest si estenderà ulteriormente verso di noi conquistando gradualmente tutte le nostre regioni.

L’inizio della settimana sarà ancora freddo, soprattutto la giornata di lunedì quando un po’ di instabilità residua con nevicate fino a bassa quota la ritroveremo ancora sulle regioni adriatiche e meridionali, ma poi da martedì la spinta anticiclonica da ovest allontanerà il freddo verso i Balcani introducendo correnti via via più miti a iniziare dalla Sardegna. Queste correnti più miti entreranno però subito in contrasto con l’aria fredda in allontanamento, motivo per il quale già da martedì avremo degli annuvolamenti sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna e non è esclusa qualche debole pioggia a carattere isolato. In aggiunta avremo anche foschie, nubi basse e nebbie in rinforzo su gran parte del Nord.

Correnti umide con cieli spesso nuvolosi sulle regioni tirreniche e al Nord saranno anche la caratteristica della giornata di mercoledì mentre della stabilità anticiclonica e di un maggiore soleggiamento ne beneficeranno soprattutto i settori del medio basso Adriatico e dell’estremo Sud. Da giovedì l’anticiclone tenderà ad indebolirsi per l’arrivo di una perturbazione piuttosto intensa collegata ad un vortice freddo in approfondimento sul Mare del Nord. Questa perturbazione porterà un generale peggioramento del tempo sulla Penisola nella seconda parte della settimana con nuove piogge e nevicate.

Evoluzione Meteo Lazio

Dopo la perturbazione di domenica con neve anche a quote molto basse sul Lazio, tra lunedì e martedì condizioni di bel tempo prevalente su Toscana, Umbria e Lazio grazie a un rialzo temporaneo della pressione. Clima tuttavia sempre rigido, specie nottetempo e al mattino quando si avranno diffuse gelate anche in pianura sulle zone interne; valori termici ampiamente sottozero sulle valli appenniniche. Da mercoledì e nei giorni successivi tempo in nuovo, progressivo deterioramento per ingresso di umide ma più miti correnti di Libeccio, accompagnate da piogge sparse, specie sull’alta Toscana, contestualmente ad un addolcimento termico. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.

Fonte: 3BMeteo