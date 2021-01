Ladispoli, il Di Vittorio si presenta: tutti i corsi e gli insegnamenti offerti dall’istituto

Ladispoli – In un clima di precarietà e di dubbi, quale quello che stiamo vivendo ormai da troppi mesi, è sempre più importante avere le idee chiare sulle scelte da farsi. Ed è per questo che l’istituto “Di Vittorio” ha lavorato incessantemente, con determinazione e forza, per svolgere gli open days, in modalità virtuale, per raggiungere studenti e famiglie e farsi conoscere.

Gli eventi di sabato 9 gennaio e sabato 16 gennaio 2021 sono stati molto apprezzati dalle famiglie e hanno permesso ai docenti di comunicare in modo chiaro ed efficace le caratteristiche, gli obiettivi e l’offerta formativa del “Di Vittorio”. Tutte le informazioni si possono trovare sulla homepage dell’istituto (clicca qui).

L’istituto

Lo stabile dell’istituto si trova in prossimità del palazzo comunale, in via De Begnac 6, ben collegato con le linee Cotral e con la stazione ferroviaria Cerveteri-Ladispoli. L’edificio ha una struttura moderna ed è in ottimo stato: rispetta tutte le norme sulle barriere architettoniche ed è attento alle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro. Nella sede di via Begnac ci sono i seguenti corsi:

Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cat);

Amministrazione, Finanza & Marketing (Afm).

Il corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cat), noto anche come geometra, è unico nella zona: altri istituto di questo tipo si trovano solo ad Ostia, Roma o nella provincia di Viterbo.

Nel biennio gli studenti imparano ad utilizzare il computer per lavorare e disegnare con ore teoriche e di laboratorio. Nel triennio gli alunni imparano a progettare, a fare disegni tridimensionali, ad utilizzare tecniche professionali quali il rendering, termine fotografico che permette di ottenere, tramite elaborazione al computer, un’immagine molto realistica. Tutto ciò viene svolto in un laboratorio dedicato fornito di tutti gli accessori necessari. Questo metodo di lavoro è proprio di professioni altamente specializzate che prima non esistevano come il disegnatore cad (caddista) o il grafico del disegno tridimensionale. Altri argomenti affrontati sono: fonti rinnovabili in particolare pannelli fotovoltaici, risparmio energetico, bioarchitettura, recupero degli edifici con tecniche di restauro e ristrutturazione.

Inoltre si esaminano le pratiche catastali, i rilievi topografici (anche con l’utilizzo del rilievo dall’alto con il drone), la stima di fabbricati. Nelle attività di alternanza scuola-lavoro si svolgono stage presso gli uffici tecnici dei comuni (il comune di Ladispoli è fra questi), presso studi di ingegneri architetti e geometri (nel territorio di Ladispoli e nei comuni limitrofi sono presenti decide di professionisti che ospitano i nostri studenti); collaboriamo con il collegio dei geometri di Roma. Questo primo contatto col mondo del lavoro è una grande opportunità per conoscere la realtà del nostro territorio.

Nonostante la difficile situazione pandemica, i laboratori sono rimasti aperti per tre giorni a settimana. Tutte le normative di sicurezza sono state rispettate. I professori hanno continuato a spiegare dalla loro postazione a debita distanza dagli alunni (almeno 2 metri). Le aule grandi hanno consentito l’opportuno distanziamento. L’ istituto “Di Vittorio” è sinonimo di sicurezza!

Il corso Amministrazione, Finanza & Marketing (Afm) è un indirizzo del Settore Economico degli Istituti Tecnici. Ciò in risposta ai profondi cambiamenti della realtà economico-sociale e alle mutate esigenze del mondo del lavoro. Competenze acquisite al termine del ciclo di studi sono la gestione adempimenti di natura fiscale; la contabilità aziendale; l’attività di marketing (settore vendite/pubblicità).

Sappiamo bene come molte imprese, soprattutto in un futuro incerto, sono in difficoltà e a volte sono costrette a chiudere; il sapersi rinnovare, l’utilizzo di un sito internet nel settore delle vendite per farsi conoscere all’estero, l’utilizzo di mezzi di pagamento digitali può aiutare queste imprese a superare i periodi di crisi rimanendo attive sul mercato. Tutto questo può essere pianificato con un’attenta strategia d’impresa e di marketing (quali sono i nostri clienti e quali vogliamo che siano in futuro? Cosa ci distingue e ci dovrà distinguere dai nostri avversari? Quale strategia usiamo per vendere il nostro prodotto?).

Molto importante il ruolo dell’informatica dove si vedranno i software aziendali per la gestione di finanza, amministrazione e marketing. L’ottima padronanza di due lingue comunitarie completa la formazione dello studente diplomato Afm permette anche di estendere le opportunità all’Unione Europea. Alternanza scuola-lavoro:

Formazione specialistica in aula attraverso moduli didattici realizzati con le imprese;

Visite aziendali e accesso ai laboratori delle imprese;

Testimonianze/percorsi strutturati sulle competenze trasversali ad opera di tutor esterni;

L’istituto ha scelto di avvalersi anche dei corsi serali per consentire a tutti, dai 16 anni in poi, italiani e stranieri, di riprendere corsi di studi non terminati mediante un’opportunità di formazione che punti alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Vengono valorizzate le esperienze lavorative pregresse e le conoscenze già acquisite e lo studio è per lo più personalizzato. Il corso si sviluppa nel pomeriggio con un orario ridotto a partire dalle 17, dal lunedì al venerdì. Gli alunni di questo corso in genere sono lavoratori oppure sono interessati a conseguire il diploma per iniziare un’attività lavorativa o per migliorare la propria posizione. Gli indirizzi presenti sono:

Afm, articolazione Sistemi Informativi Aziendali (ex Ragioneria Informatica);

Cat – Costruzioni, Ambiente, Territorio (ex Geometra).

