Fiumicino – Due incidenti ed auto danneggiate. E’ quanto successo questa mattina intorno alle 7:30 in via Pompeati Lucchini nell’area nord del Comune di Fiumicino, dove delle automobili sono uscite fuori strada e si sono tamponate a causa del ghiaccio che si è venuto a formare con il brusco calo delle temperature. Le macchine coinvolte nei sinistri hanno subito gravi danni, ma fortunatamente i conducenti non hanno riportato lesioni.

“E’ intollerabile che, nonostante il prevedibile abbassarsi delle temperature – dichiara Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme – nulla sia stato fatto per evitare la pericolosità di episodi come questo. La cosa più critica è che dal momento dall’accadimento degli incidenti fino alle 8:30, sul posto non è intervenuto nessuno e la viabilità è stata controllata dai cittadini. E’ chiaro che la presenza di qualcuno che vigliasse le strade, soprattutto in questo periodo dell’anno, era necessaria fin da subito”.

“Per evitare incidenti ancora più gravi, – conclude il Capogruppo – chiedo immediatamente l’utilizzo dello spargisale e da domani, per tutti i periodi più freddi, il pattugliamento della Polizia Municipale congiuntamente alla sorveglianza della Protezione Civile nell’area nord di Fiumicino per constatare lo stato di percorribilità delle strade”.

