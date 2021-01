Siviglia – Finale di Supercoppa di Spagna amara per il Barcellona, che non solo vede soffiarsi via il trofeo dall’Athletic Bilbao (che ha battuto 3-2 i blaugrana) ma anche il primo cartellino rosso per la “Pulce”. Nel recupero Leo Messi viene espulso per un pugno a Villalibre. È il primo cartellino rosso per l’argentino in 753 partite al Barcellona. (foto Twitter)